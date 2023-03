"Stai dicendo una idiozia, è gravissimo". Calenda attacca, Appendino balbetta | Video (Di venerdì 31 marzo 2023) "Stai dicendo una idiozia". Carlo Calenda risponde per le rime a Chiara Appendino, in studio a Piazzapulita. Il duo è ormai quasi una consuetudine su La7: nelle ultime settimane il leader di Azione e Terzo Polo e l'ex sindaca di Torino oggi ai vertici del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte spesso si sono scontrati nei talk, senza mai risparmiarsi affondi anche particolarmente velenosi. In studio da Corrado Formigli si sta discutendo di riforma della giustizia e uso limitato delle intercettazioni. "In Italia se ne fa l'uso più diffuso", accusa Calenda subito interrotto dalla Appendino. "Non avremmo preso Messina Denaro...", riferendosi al boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro, latitante per 30 anni e catturato a Palermo lo scorso gennaio. "Aho e se mi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) "una". Carlorisponde per le rime a Chiara, in studio a Piazzapulita. Il duo è ormai quasi una consuetudine su La7: nelle ultime settimane il leader di Azione e Terzo Polo e l'ex sindaca di Torino oggi ai vertici del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte spesso si sono scontrati nei talk, senza mai risparmiarsi affondi anche particolarmente velenosi. In studio da Corrado Formigli si sta discutendo di riforma della giustizia e uso limitato delle intercettazioni. "In Italia se ne fa l'uso più diffuso", accusasubito interrotto dalla. "Non avremmo preso Messina Denaro...", riferendosi al boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro, latitante per 30 anni e catturato a Palermo lo scorso gennaio. "Aho e se mi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #piazzapulita Intercettazioni, il botta e risposta tra Chiara Appendino e Carlo Calenda: 'Non avremmo preso Messina… - waterlilymyg : RT @VVALESALE: ti stiano costantemente dicendo che sei sbagliato “guarda quellx che grassx” poi si accorgono e come se potesse risolvere l… - ConcyNick : @mairzuc23 @EdoardoMecca1 Credi veramente in quello che stai facendo e dicendo? Scuole elementari,che lavoro faccio… - jeangabon2 : @gumina @CristinaMolendi Stai dicendo che se uno è in gamba è meglio che non faccia il Senatore? Cioé, il senatore… - Seghinho3 : @sonozingara Ma se vai appresso ad adriano subumano che è la persona con meno problemi al mondo ed è un chad uscito… -

Non accetta la relazione e accoltella il fidanzato della ex: 21enne in manette Ma, dopo essersi mosso in direzione della propria auto, sarebbe tornato sui suoi passi dicendo: 'Ah,... mentre il 23enne era a terra, le avrebbe detto: 'Vedi tata cosa succede se mi abbandoni e stai ... √ Billy Corgan è sempre stato criticato dall'industria musicale ... e si è complimentato dicendo: "Questa canzone è un capolavoro." Billy Corgan però ha collegato il ...su quanto fai schifo e quanto sei orribile e rivolgendoti al tuo management ti senti dire che stai ... Pomeriggio 5, lite furiosa e volano insulti: è caos in studio A questa frecciatina Tavassi ha subito risposto a tono: 'E io che cattivo esempio ho dato Io penso che ci sono altre opinioniste che meritano più di stare lì, visto le cavolate che stai dicendo' . ... Ma, dopo essersi mosso in direzione della propria auto, sarebbe tornato sui suoi passi: 'Ah,... mentre il 23enne era a terra, le avrebbe detto: 'Vedi tata cosa succede se mi abbandoni e...... e si è complimentato: "Questa canzone è un capolavoro." Billy Corgan però ha collegato il ...su quanto fai schifo e quanto sei orribile e rivolgendoti al tuo management ti senti dire che...A questa frecciatina Tavassi ha subito risposto a tono: 'E io che cattivo esempio ho dato Io penso che ci sono altre opinioniste che meritano più di stare lì, visto le cavolate che' . ... "Non avremmo preso Messina Denaro", "Stai dicendo un'idiozia": botta e risposta Appendino-Calenda La7