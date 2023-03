Sporting Lisbona vs Santa Clara – ultime notizie e possibili formazioni (Di venerdì 31 marzo 2023) Lo Sporting Lisbona torna in campo nella Primeira Liga e sabato 1 aprile affronta il Santa Clara all’Estadio Jose Alvalade. La squadra di Ruben Amorim ha superato l’Arsenal nei quarti di finale di Europa League e cercherà di riprendere il cammino interrotto prima della pausa internazionale. Il calcio di inizio di Sporting Lisbona vs Santa Clara è previsto alle 21:30 Anteprima della partita Sporting Lisbona vs Santa Clara a che punto sono le due squadre Sporting Lisbona Lo Sporting Lisbona ha offerto una prestazione da squadra resiliente, superando ai rigori l’Arsenal, leader della Premier League, nel secondo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 31 marzo 2023) Lotorna in campo nella Primeira Liga e sabato 1 aprile affronta ilall’Estadio Jose Alvalade. La squadra di Ruben Amorim ha superato l’Arsenal nei quarti di finale di Europa League e cercherà di riprendere il cammino interrotto prima della pausa internazionale. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreLoha offerto una prestazione da squadra resiliente, superando ai rigori l’Arsenal, leader della Premier League, nel secondo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forumJuventus : TS: 'Juventus, l'Allianz Stadium verso la tripletta di Sold Out. Biglietti finiti per Verona e Inter, ne restano al… - aguzzo05 : RT @forumJuventus: TS: 'Juventus, l'Allianz Stadium verso la tripletta di Sold Out. Biglietti finiti per Verona e Inter, ne restano alcuni… - davideinno85 : RT @forumJuventus: TS: 'Juventus, l'Allianz Stadium verso la tripletta di Sold Out. Biglietti finiti per Verona e Inter, ne restano alcuni… - Silvano14133192 : RT @forumJuventus: TS: 'Juventus, l'Allianz Stadium verso la tripletta di Sold Out. Biglietti finiti per Verona e Inter, ne restano alcuni… - MARCOPACI13 : RT @forumJuventus: TS: 'Juventus, l'Allianz Stadium verso la tripletta di Sold Out. Biglietti finiti per Verona e Inter, ne restano alcuni… -