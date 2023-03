Sport in TV oggi venerdì 31 marzo: il programma completo (Di venerdì 31 marzo 2023) Ultimo weekend di marzo con tanto Sport in tv quest’oggi. venerdì davvero scoppiettante in cui tornano tutti gli appuntamenti più importanti del mondo Sportivo, dalla Formula 1 alla MotoGP passando per il grande ritorno della Serie A. Il campionato di calcio riparte dopo la sosta per le Nazionali offrendo subito una giornata ricca di partite ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Ultimo weekend dicon tantoin tv quest’davvero scoppiettante in cui tornano tutti gli appuntamenti più importanti del mondoivo, dalla Formula 1 alla MotoGP passando per il grande ritorno della Serie A. Il campionato di calcio riparte dopo la sosta per le Nazionali offrendo subito una giornata ricca di partite ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : @Dibbe1963 Meno voti -> non si può essere in tutti i ministeri -> i ministri e i sottosegretari li nomina Meloni ->… - ZZiliani : AVVISO IMPORTANTE (NON È UNO SCHERZO) Oggi il ministro dello sport @andreaabodi, a distanza di 4 mesi dalla caduta… - ONLY_ANG3L__ : oggi nella mia scuola c'è la giornata dello sport e io non sto andando privandomi di vedere tutti i fighi super sud… - 14C800 : @LaStampa Succede anche in Italia, da millenni forse, è uno dei motivi per cui cambiai sport a 12 anni. Ogni parti… - sportface2016 : SPORT IN TV - PALINSESTO OGGI VENERDI #31MARZO -