Sport e Ambiente a Monte di Procida: A vele spiegate verso la bella stagione (Di venerdì 31 marzo 2023) Sport a Ambiente a Monte di Procida. L'appuntamento il giorno 1 e 2 aprile: attività dalla mattina al pomeriggio a Acquamorta Sport ed Ambiente a Monte di Procida. L'appuntamento è per sabato e domenica dalla mattina fino al pomeriggio, la location è Acquamorta col suo porto e il molo tanto lungo da sembrare che attraversi il mare. Sport, tempo libero, voglia di divenire protagonisti della cura della nostra costa, questo è ciò che accadrà questo fine settimana. Nell'ambito delle iniziative Monte DI Procida COMUNE EUROPEO 2023, grazie al circolo nautico Montese, nello specchio d'acqua della nostra città ci sarà la IV tappa della gara per le classi ILCA 4-6-7.

