Spid, l'addio ora è più vicino. Le nuove funzioni della Carta d'identità elettronica e come richiederla (Di venerdì 31 marzo 2023) Lo Spid è pronto per essere sostituito, quasi definitivamente, dalla Carta d'identità elettronica. Il governo ha infatti attivato due nuove funzioni che permettono l'utilizzo... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 31 marzo 2023) Loè pronto per essere sostituito, quasi definitivamente, dallad'. Il governo ha infatti attivato dueche permettono l'utilizzo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Spid, l'addio è vicino. Ora la carta d'identità elettronica consente di fare le stesse operazioni - paulgiamb : In pratica: parti dalla tua CiE, fai enrollment, a quel punto con semplici UID e password avrai un surrogato di… - giovannidalloli : A me sembra un' idiozia 'spegnere la spid' - Fantast27655985 : RT @Corriere: Spid, l'addio è vicino. Ora la carta d'identità elettronica consente di fare le stesse operazioni - paoloigna1 : Non tanto fino a quando tutti non avranno la #CIE. Io ad esempio non la possiedo. #Spid -