Spezia | Bourabia | «Salernitana? Dovremo affrontare questa partita senza focalizzarci troppo sull’avversario»

Mehdi Bourabia, centrocampista dello Spezia, ha parlato a La Nazione in vista del prossimo match di Serie A contro la Salernitana. PAROLE – «Un orgoglio celebrare la mia centesima presenza in A con questa maglia addosso. Io e lo Spezia abbiamo fatto un percorso insieme, possiamo continuare a crescere. Sarà una gara difficile ma penso che abbiamo la forza per fare una partita importante. Semplici? Ha aiutato tutti a ...

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA (4 - 2 - 3 - 1): Dragowski; Amian, Caldara, Ampadu, Nikolaou; Bourabia, Ekdal; Gyasi, Agudelo, Verde; Shomurodov. All. Semplici. SALERNITANA (3 - 4 - 2 - 1): Ochoa;

Mehdi Bourabia, centrocampista dello Spezia, ha parlato a La Nazione in vista del prossimo match di Serie A contro la Salernitana Mehdi Bourabia, centrocampista dello Spezia, ha parlato a La Nazione.SPEZIA: mister Semplici dovrebbe dare nuovamente continuità al 4-2-3-1, ripartendo da alcune certezze come Ampadu e Caldara in difesa. A centrocampo dovrebbe essere confermato il duo composto da Ekdal ...