Spazio, e-Geos realizza l'infrastruttura per l'accesso ai dati di Iride (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – Sarà e-Geos a realizzare l'infrastruttura per l'accesso ai dati e ai servizi della costellazione italiana Iride. La società fra TeleSpazio (80%) e Agenzia Spaziale Italiana (20%) si è infatti aggiudicata una gara dell'Agenzia Spaziale Europea per l'infrastruttura dell'l'innovativa costellazione satellitare italiana per l'Osservazione della Terra. Iride è stata promossa dal Governo italiano, grazie alle risorse del Pnrr, e gestita dall'Agenzia Spaziale Europea co il supporto dell'Agenzia Spaziale Italiana. e-Geos sarà alla guida di un team industriale che vede anche la partecipazione di Leonardo, TeleSpazio, Planetek Italia, Serc, Exprivia e Atos.

