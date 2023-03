Spazio, così un fiume freddo di carbonio alimenta la nascita di una stella (Di venerdì 31 marzo 2023) Il carbonio atomico freddo che circonda la galassia 4C 41.17, che si trova a piu’ di 12 miliardi di anni luce dalla Terra, sembra in grado di alimentare una giovane formazione stellare. Lo rivela uno studio, pubblicato sulla rivista Science, condotto dagli scienziati del National Radio Astronomy Observatory e dell’Universita’ del Texas. Il team, guidato da Bjorn HC Emonts e Caitlin M. Casey, ha valutato le osservazioni ottenute grazie all’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), identificando la presenza di un flusso freddo di carbonio atomico intergalattico, che sta contribuendo alla formazione di una stella. I risultati, spiegano gli esperti, forniscono prove osservative a sostegno dei modelli cosmologici teorici attuali e offrono nuove intuizioni sulle ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 31 marzo 2023) Ilatomicoche circonda la galassia 4C 41.17, che si trova a piu’ di 12 miliardi di anni luce dalla Terra, sembra in grado dire una giovane formazionere. Lo rivela uno studio, pubblicato sulla rivista Science, condotto dagli scienziati del National Radio Astronomy Observatory e dell’Universita’ del Texas. Il team, guidato da Bjorn HC Emonts e Caitlin M. Casey, ha valutato le osservazioni ottenute grazie all’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), identificando la presenza di un flussodiatomico intergalattico, che sta contribuendo alla formazione di una. I risultati, spiegano gli esperti, forniscono prove osservative a sostegno dei modelli cosmologici teorici attuali e offrono nuove intuizioni sulle ...

