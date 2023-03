Spalletti lancia Olivera in Napoli-Milan, deciso chi sfiderà Theo Hernandez (Di venerdì 31 marzo 2023) Luciano Spalletti prepara la formazione del Napoli che sfida il Milan in Serie A: Olivera e Politano possono partire titolari. La prima delle tre grandi sfide tra Napoli e Milan sta per arrivare. Allo stadio Diego Armando Maradona, tutto esaurito, si gioca domenica 2 aprile alle ore 20.45. È tutto pronto per una gara che può avvicinare ancora di più gli azzurri alla conquista dello scudetto. Spalletti ha ritrovato tutti i giocatori che rientrano dalle Nazionali, ma per alcuni di loro, come Kim, Lozano, Anguissa, Kvaratskhelia ed Altri, c’è stato meno tempo per preparare la gara. Napoli: niente turnover con il Milan C’è chi ha ipotizzato ad un cambio di uomini, un riposo scientifico visto che la sfida di Serie A, sulla carta, non è ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 31 marzo 2023) Lucianoprepara la formazione delche sfida ilin Serie A:e Politano possono partire titolari. La prima delle tre grandi sfide trasta per arrivare. Allo stadio Diego Armando Maradona, tutto esaurito, si gioca domenica 2 aprile alle ore 20.45. È tutto pronto per una gara che può avvicinare ancora di più gli azzurri alla conquista dello scudetto.ha ritrovato tutti i giocatori che rientrano dalle Nazionali, ma per alcuni di loro, come Kim, Lozano, Anguissa, Kvaratskhelia ed Altri, c’è stato meno tempo per preparare la gara.: niente turnover con ilC’è chi ha ipotizzato ad un cambio di uomini, un riposo scientifico visto che la sfida di Serie A, sulla carta, non è ...

