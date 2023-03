Spalletti, dai primi calci al pallone sul campo di Avena allo scudetto col Napoli: così ne parlano i suoi compaesani – VIDEO (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti Per molti Luciano Spalletti era l’eterno secondo, colui che in Italia non ha mai vinto niente pur mostrando un bel calcio con le sue squadre. Quest’anno però il tecnico del Napoli ha smentito tutti raggiungendo record incredibili: non solo mantiene saldamente il primato nella classifica di Serie A, ma lo fa con un distacco dalle altre senza precedenti. Non era mai capitato infatti nella storia del calcio che a questo punto della stagione una squadra mantenesse ben 19 punti di vantaggio dalla seconda. A fare il tifo per lui non solo i napoletani e i tifosi azzurri sparsi in tutto il mondo, ma anche tanti toscani. “È una persona squisita, merita questo successo”, dicono di lui coloro che lo hanno conosciuto. Nato a Certaldo in provincia di Firenze, ha trascorso la sua fanciullezza nei dintorni ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti Per molti Lucianoera l’eterno secondo, colui che in Italia non ha mai vinto niente pur mostrando un belo con le sue squadre. Quest’anno però il tecnico delha smentito tutti raggiungendo record incredibili: non solo mantiene saldamente il primato nella classifica di Serie A, ma lo fa con un distacco dalle altre senza precedenti. Non era mai capitato infatti nella storia delo che a questo punto della stagione una squadra mantenesse ben 19 punti di vantaggio dalla seconda. A fare il tifo per lui non solo i napoletani e i tifosi azzurri sparsi in tutto il mondo, ma anche tanti toscani. “È una persona squisita, merita questo successo”, dicono di lui coloro che lo hanno conosciuto. Nato a Certaldo in provincia di Firenze, ha trascorso la sua fanciullezza nei dintorni ...

