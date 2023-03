Spagna | “Igor il Russo” colpisce ancora | aggredisce un agente del carcere con le piastrelle del pavimento

(Di venerdì 31 marzo 2023) Dopo anni di silenzio, Norbert Feher alias “il”, torna al centro delle cronache internazionali. L’ergastolano 40enne, attualmente detenuto neldi Estremera di Madrid, si è costruito – scrive il quotidiano spagnolo Hoy Aragon – una sorta di “armatura” di giornali e riviste, ha staccato un frammento di piastrella dale, usandola come un pugnale, ha ferito unal volto gridando agli altri: «Vi ucciderò uno a uno». Norbert Feher, detenuto dal 2017 dopo un triplice assassinio in Aragona mentre era ricercato per gli omicidi, in Italia, di Davide Fabbri e Valerio Verri, a maggio di quell’anno, «ha tempo e lo spende pensando a come posso fare più danni – dice un operatore del, citato dal quotidiano -. Per questo, oltre a proteggersi, prepara armi che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Open_gol : Norbert Feher è detenuto dal 2017 dopo un triplice assassinio in Aragona mentre era ricercato per gli omicidi, in I… - PaoloX68 : RT @corrierebologna: #Igor il Russo aggredisce un agente in #Spagna: il killer all'ergastolo per cinque omicidi, due dei quali tra #Bologna… - Ecate31 : RT @Ansa_ER: Igor il russo in Spagna aggredisce ancora gli agenti. Un pugnale con le piastrelle del pavimento per ferire #ANSA https://t.co… - corrierebologna : #Igor il Russo aggredisce un agente in #Spagna: il killer all'ergastolo per cinque omicidi, due dei quali tra… - infoitinterno : Igor il russo in Spagna aggredisce ancora gli agenti -

... è il titolo dell'articolo pubblicato dal quotidiano Hoy Aragon il 29 marzo che riferisce di nuove aggressioni agli agenti penitenziarti in carcere inda parte di Norbert Feher alias 'il ...A quanto pare, la furia cieca diil russo non conosce limiti: appena due anni fa, aggredì con ... Stessa sorte per Feher anche in, dove giovedì scorso gli è stata assegnata la pena massima ...il russo - Nei giorni scorsi Norbert Feher alias 'il russo' ha di nuovo aggredito un agente penitenziario in carcere in, dove si trova detenuto da dicembre 2017 dopo un triplice assassinio in Aragona mentre era ricercato per gli omicidi, ...

Spagna, "Igor il Russo" colpisce ancora: aggredisce un agente del ... Open

Stessa sorte per Feher anche in Spagna, dove giovedì scorso gli è stata assegnata ... Dopo essere stato bloccato dai poliziotti è passato alle minacce: "Vi uccido tutti, uno a uno". "Igor vive in una ...Stessa sorte per Feher anche in Spagna, dove giovedì scorso gli è stata assegnata ... Dopo essere stato bloccato dai poliziotti è passato alle minacce: "Vi uccido tutti, uno a uno". "Igor vive in una ...