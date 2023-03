Spagna: 150 roghi nel nord del Paese, colpite le Asturie (Di venerdì 31 marzo 2023) Circa 150 roghi sono attivi nelle regioni settentrionali spagnoli delle Asturie e della Cantabria, una situazione che sta impegnando sul terreno centinaia di vigili del fuoco e militari. Il territorio ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 31 marzo 2023) Circa 150sono attivi nelle regioni settentrionali spagnoli dellee della Cantabria, una situazione che sta impegnando sul terreno centinaia di vigili del fuoco e militari. Il territorio ...

Spagna: 150 roghi nel nord del Paese, colpite le Asturie

(ANSA) - MADRID, 31 MAR - Circa 150 roghi sono attivi nelle regioni settentrionali spagnoli delle Asturie e della Cantabria, una situazione che sta impegnando sul terreno centinaia di vigili del fuoco e militari.