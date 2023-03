SOTTOTITOLI Arresto giornalista Usa in Russia | Casa Bianca | Accuse di spionaggio sono ridicole

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marielSiviglia : 'L' ordine di arresto contro Vladimir Putin, è la morte del diritto internazionale'. Uno dei componenti ha inviato… -

Kiev, 20 marzo 2023 "Questa settimana ha portato un risultato legale internazionale significativo per l'Ucraina, per la giustizia. C'è un mandato d'della Corte penale internazionale per il leader della Russia, e questo è un punto di svolta", le parole di Zelensky in un video postato sui social. / Telegram ZelenskyAGI/Vista - "La Corte penale internazionale ha emesso un mandato diper Putin, decisione storica, da cui partirà una responsabilità storica. Il capo dello stato terrorista e un altro funzionario russo sono diventati ufficialmente sospettati di un crimine di ...Roma, 17 marzo 2023 "Oggi, 17 marzo 2023, la Corte Penale Internazionale ha emesso due mandati di cattura per la situazione ucraina nei confronti di Vladimir Putin, presidente della Federazione Russa, ...

SOTTOTITOLI Zelensky: Mandato d'arresto per Putin punto di svolta (Agenzia Vista) Kiev, 20 marzo 2023 'Questa settimana ha portato un risultato legale internazionale significativo per l'Ucraina, per l ...