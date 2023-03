Sonia Bruganelli si sbilancia sul GF Vip: ecco chi dovrebbe vincere (Di venerdì 31 marzo 2023) Sonia Bruganelli ha rilasciato un'intervista sull'ultimo numero di Vanity Fair in cui ha fatto delle confessioni molto interessanti sul GF Vip. Nello specifico, l'opinionista di questa edizione del reality show si è sbilanciata sul possibile vincitore. La donna, infatti, ha detto delle cose che, probabilmente, non avrebbe potuto dire in virtù dell'imparzialità che dovrebbe appartenere ad un membro dello staff del programma. Ad ogni modo, ha speso delle parole anche per commentare quello che è accaduto a Daniele Dal Moro. Nello specifico, la moglie di Paolo Bonolis ha dato una spiegazione di quelli che potrebbero essere i motivi celati dietro la scelta di mandare via Daniele di punto in bianco e non durante una puntata del GF Vip. ecco chi dovrebbe vincere il GF Vip ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 31 marzo 2023)ha rilasciato un'intervista sull'ultimo numero di Vanity Fair in cui ha fatto delle confessioni molto interessanti sul GF Vip. Nello specifico, l'opinionista di questa edizione del reality show si èta sul possibile vincitore. La donna, infatti, ha detto delle cose che, probabilmente, non avrebbe potuto dire in virtù dell'imparzialità cheappartenere ad un membro dello staff del programma. Ad ogni modo, ha speso delle parole anche per commentare quello che è accaduto a Daniele Dal Moro. Nello specifico, la moglie di Paolo Bonolis ha dato una spiegazione di quelli che potrebbero essere i motivi celati dietro la scelta di mandare via Daniele di punto in bianco e non durante una puntata del GF Vip.chiil GF Vip ...

