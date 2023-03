Sonia Bruganelli: “Non rifarò l’opinionista al Grande Fratello Vip. Ecco a chi tocca adesso… Per cosa cambierei idea? Soldi” (Di venerdì 31 marzo 2023) Per Sonia Bruganelli l’avventura come opinionista al Grande Fratello Vip finisce con questa edizione: “La tv ti leva tanto tempo. Ho un altro lavoro, che è tanto di testa, e ho tanti settori da gestire. Lavoro con le stesse persone da tantissimi anni e un po’ mi è dispiaciuto non seguirle come un tempo, anche se il Gf mi ha comunque dato tanto. SDL è la mia creatura così come il Gf è la creatura di Alfonso”, le parole dell’imprenditrice a Vanity Fair. cosa potrebbe farla cambiare idea? “Tanto denaro. Rimango produttrice, dopotutto”. Ride, Bruganelli, e poi aggiusta: “Se cambierò idea? Non credo. Come ho già detto, credo che sia l’ora di Giulia Salemi e di tante ragazze che sono cresciute con il Gf: le dico solo che nella prima puntata di Ciao Darwin ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Perl’avventura come opinionista alVip finisce con questa edizione: “La tv ti leva tanto tempo. Ho un altro lavoro, che è tanto di testa, e ho tanti settori da gestire. Lavoro con le stesse persone da tantissimi anni e un po’ mi è dispiaciuto non seguirle come un tempo, anche se il Gf mi ha comunque dato tanto. SDL è la mia creatura così come il Gf è la creatura di Alfonso”, le parole dell’imprenditrice a Vanity Fair.potrebbe farla cambiare? “Tanto denaro. Rimango produttrice, dopotutto”. Ride,, e poi aggiusta: “Se cambierò? Non credo. Come ho già detto, credo che sia l’ora di Giulia Salemi e di tante ragazze che sono cresciute con il Gf: le dico solo che nella prima puntata di Ciao Darwin ...

