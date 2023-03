Sondaggi politici elettorali oggi 31 marzo 2023 | il Pd accorcia le distanze con Fdi | cala il M5S | Forza Italia supera il Terzo Polo

(Di venerdì 31 marzo 2023)31– Il Partito Democraticolesu Fdi,ancora il M5S: è quanto emerge dagli ultimielaborati dall’istituto Ixè. Secondo la rilevazione, Fdi guadagna lo 0,3 per cento e si porta al 28,9%. Il partito di Giorgia Meloni, quindi, rimane saldamente al primo posto, ma vedersi la distanza dal Partito Democratico, che risale di un punto percentuale. Il Pd, infatti, è ora al 21,1 per cento. In caduta libera il Movimento 5 Stelle che dal 16,2%al 15,5 per cento. La Lega ...

... lo certifica la Supermedia AGI - Youtrend deirealizzati dal 16 al 29 marzo. La crescita ... E anche a livello di schieramenti, il centrodestra si mantiene saldamente sopra il ...La ponderazione odierna, che includerealizzati dal 16 al 29 marzo, è stata effettuata il giorno 30 marzo sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo ...Alcuni analistisostengono che le prossime sanzioni statunitensi potrebbero colpire lo ... che ha raccolto tra l'11,5 e il 13,5%, secondo diversi. Il partito è guidato dal populista ...

Nuovo sondaggio per valutare le intenzioni di voto dei fanesi ... a confronto i candidati sindaci con tutte le possibili combinazioni. Intanto le forze politiche iniziano a confrontarsi in vista di ...In realtà la polarizzazione del sistema politico appare più netta ... faticosamente attestato tra il 7 e l'8 per cento, a fronte di sondaggi che parlano di un 30 per cento abbondante di elettori ...