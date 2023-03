Sondaggi | Giorgia Meloni perde il 3% In calo anche Fdi Pd | finito l’effetto Schlein?

(Di venerdì 31 marzo 2023) Idi Euromedia Research raccontati oggi da Alessandra Ghisleri su La Stampa dicono che la premierquasi il 3% dei consensi rispetto alla precedente rilevazione.Fratelli d’Italia è in, mentre regge Partito Democratico di Elly. Che pare aver esaurito il suo effetto propulsivo. Mentre per gli italiani il carovita conta più dell’immigrazione: l’inflazione e l’aumento dei prezzi vengono citati come primo problema dal 48,6% del campione. Gli sbarchi solo dal 26,2%. Seguiti a breve distanza dalle tasse che strozzano aziende e famiglie. Nel dettaglio, la fiducia inscende al 37,9%: le hanno voltato le spalle il 2,6% degli elettori. Inil consenso del governo: ...

di Euromedia Research raccontati oggi da Alessandra Ghisleri su La Stampa dicono che la premierMeloni perde quasi il 3% dei consensi rispetto alla precedente rilevazione. Anche ...... il governo ha ancora una fiducia del 48% Ottimi per il governo i dati deielettorali di ...Meloni però non è il leader più apprezzato, almeno se intendiamo leader in senso lato. Mario ...Il partito diMeloni è saldamente al primo posto con il 28,9% , in rialzo rispetto alla scorsa settimana di tre decimi di punto ma lontana dal 31,1% che Ixè rilevò poco più di un mese fa, il ...

Perché gli arazzi dorati e le liturgie istituzionali di Palazzo Chigi iniziano a stare stretti a Giorgia Meloni ... Una paura che si riflette anche in diversi sondaggi che iniziano a mostrare un ...Uscire dal Palazzo. Perché gli arazzi dorati e le liturgie istituzionali di Palazzo Chigi iniziano a stare stretti a Giorgia Meloni. “Ha l’ansia di non essere capita dalla gente”, dice un esponente di ...