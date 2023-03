Sollevamento pesi | Mondiali Youth 2023 | ottimo debutto per Dal Bò! L’azzurrina chiude ottava con nuovi record italiani

(Di venerdì 31 marzo 2023) Buonper Sara Dal Bò. La giovanissima azzurra ha chiuso i Campionatidiin scena a Durazzo (Albania) collezionando l’posizione complessiva registrando peròdella disciplina per il nostro Paese. Una gara molto importante per la tredicenne che, in un contesto d’alto profilo, ha mandato a buon fine quattro tentativi su sei, dimostrando carattere e solidità. Bene lo strappo per Sara, abile a inaugurare la propria prova con 75 kg, per poi fallire la seconda alzata, dove ha provato a tirare su 80 kg. Con caparbietà peròha terminato in modo magistrale la prova, alzando 82 kg, nuovoitaliano per ciò che concerne l’Under 15 e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MySweetGretel : @bispace_ hanno fatto sollevamento pesi con gli hamburger - VraikovR : Cinghie di Sollevamento Pesi Bodybuilding Morbido Neoprene Imbottito 61 cm | eBay - ilviboneseweb : Successo ai Campionati mondiali di sollevamento pesi per il vibonese Simone Abati - levenditop : ?? #C.P.Sports Coppia di Dischi Olimpici ghisa o gommato da 0,5 kg a 30 kg - Dischi/Pesi Weight Plates 50 mm in ghis… - LTortuga : @iannetts70 @dimmeunpo Impreciso: il sollevamento pesi è quello olimpico, le cui alzate sono strappo e slancio. Il… -

96 per 188 centimetri, tesserato con la ASD Snatch Box di Vibo Valentia , ha conquistato la medaglia d'argento ai Campionati Mondiali Youth (under 17) della Federazione Mondiale(...Campionessa italiana di para - powerlifting (). Roberta nell'agosto 2011, a seguito di un incidente stradale, rimane paraplegica. Dopo una lunga degenza in ospedale e presso centri ...Il trenta marzo 2023 è nata una stella ai Campionati Mondiali Youth (under 17) della Federazione Mondiale(IWF), in corso di svolgimento a Durazzo (Albania), vetrina dei migliori giovani talenti internazionali. E' Simone Karol Abati, classe 2006, kg. 96 per 188 centimetri, tesserato con ...

Sollevamento pesi, Mondiali Youth 2023: ottimo debutto per Dal Bò! L'azzurrina chiude ottava con nuovi record italiani OA Sport

Buon debutto per Sara Dal Bò. La giovanissima azzurra ha chiuso i Campionati Mondiali Youth 2023 di sollevamento pesi in scena a Durazzo (Albania) collezionando l’ottava posizione complessiva ...Giovedì trenta marzo 2023 è nata una stella ai Campionati Mondiali Youth (under 17) della Federazione Mondiale Sollevamento Pesi (IWF), in corso di svolgimento a Durazzo (Albania), vetrina dei miglior ...