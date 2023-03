Sold out per Paolo Cevoli a Seriate

(Di venerdì 31 marzo 2023). Èout lo spettacolo “Andavo ai 100 all’ora” cheporta, mercoledì 5 aprile, alle 21, al Cineteatro Gianandrea Gavazzeni di, in via Carlo Cattaneo 1. Nello spettacolo che riprende il titolo del primo singolo di Gianni Morandi del 1962,immagina di raccontare ai suoi nipotini com’era la vita quando lui era un bambino. Andare ai 100 all’ora in quegli anni, per esempio, sembrava una gran velocità. Oggi, racconta, se si va in autostrada a quella andatura ti suonano dietro…anche i camion trasporto suini. E ancora, racconta cose che oggi sembrano assurde: non c’era internet, i telefoni avevano la rotella, la TV era in bianco e nero; non c’erano il politicamente corretto, la raccolta differenziata e gli apericena. Un racconto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : #JuveVerona, #JuveInter e #JuveSportingCP: con tre sold out il popolo bianconero conferma di voler stare vicino all… - ASRomaFemminile : ?? La Tribuna A del Tre Fontane è sold out! ??? Sono ancora disponibili i posti per la Tribuna B. ?? Prenota ora… - forumJuventus : TS: 'Juventus, l'Allianz Stadium verso la tripletta di Sold Out. Biglietti finiti per Verona e Inter, ne restano al… - Meruoane81 : RT @RidTheRock: Tre SOLD OUT consecutivi fanno capire bene da che parte sta il tifoso della #Juventus. Orgoglioso e unito più che mai. Para… - Occe64 : RT @RidTheRock: Tre SOLD OUT consecutivi fanno capire bene da che parte sta il tifoso della #Juventus. Orgoglioso e unito più che mai. Para… -

Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia: Via del Mare. Le probabili formazioni Sport [ 31/03/2023 ] Gendrey: 'Uniti per lo stesso obiettivo, a ...... al Teatro Lyrick di Assisi , con il tour celebrativo i 50 anni dall'uscita di The Dark Side of the Moon incassando ancora una volta un. Quello di stasera è, infatti, il tredicesimo 'tutto ...Che concerto, però: i Måneskin arrivano finalmente in città, alle 21 al PalaFlorio, per una data del loroLoud kids tour che èda tempo immemore. Måneskin, a Bari cresce la febbre per il ...

Maradona sold out, per Napoli-Milan di Champions il Napoli metterà vendita anche gli omaggi (CorSport) - ilNapolista IlNapolista

With the April 6 opener at Citizens Bank Park sold out following the team's surprising World Series run, fans will have to search third-party vendors if they want to see this Phils' squad return to ...Skip to main content Skip to main content Register for more free articles. Sign up for our newsletter to keep reading.