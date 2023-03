Softball, Serie A1 2023: parte la nuova stagione. Saronno difende il titolo, 10 le squadre al via (Di venerdì 31 marzo 2023) Comincia questo fine settimana il campionato italiano di Softball, la Serie A1 2023. Nove squadre vanno all’assalto del titolo detenuto dall’Inox Team Saronno, che l’anno scorso ha completato una spettacolare tripletta formata da scudetto, Coppa Italia e Coppa delle Coppe. 36 le partite della stagione regolare in formato andata-ritorno. Le prime quattro avranno accesso ai playoff per il titolo di Campione d’Italia, nona e decima si giocano il playout per evitare la retrocessione, ma soltanto se tra ultima e penultima c’è un differenziale di tre o meno gare. In altrimenti caso, sarà retrocessione diretta. Saronno si presenta ai nastri di partenza con il nuovo manager, il neozelandese Steven Manson, che è stato la guida ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) Comincia questo fine settimana il campionato italiano di, laA1. Novevanno all’assalto deldetenuto dall’Inox Team, che l’anno scorso ha completato una spettacolare tripletta formata da scudetto, Coppa Italia e Coppa delle Coppe. 36 le partite dellaregolare in formato andata-ritorno. Le prime quattro avranno accesso ai playoff per ildi Campione d’Italia, nona e decima si giocano il playout per evitare la retrocessione, ma soltanto se tra ultima e penultima c’è un differenziale di tre o meno gare. In altrimenti caso, sarà retrocessione diretta.si presenta ai nastri dinza con il nuovo manager, il neozelandese Steven Manson, che è stato la guida ...

