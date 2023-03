Sofia Goggia e Massimo Giletti stanno insieme? La sciatrice è durissima | “Stiamo parlando del niente”

(Di venerdì 31 marzo 2023) Il gossip degli ultimi giorni ha come protagonisti. Il giornalista e lasono una coppia? Tutto è iniziato conche, nel corso di un’intervista con Francesca Fagnani a Belve, aveva lasciato intendere di esser legato sentimentalmente a una sportiva. La campionessa di sci, interpellata da Le Iene, aveva invece rimandato tutto al mittente.ha deciso finalmente di dire la sua al settimanale Oggi per spiegare comerealmente le cose: “del. Io capisco le dinamiche della comunicazione, da una mezza frase in una intervista televisiva si mette in moto la macchina del gossip. Come quando si diffuse la voce che sarei andata a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... goggiasofia : Sofia Goggia: 'Da bambina avevo un sogno' - Le Iene - attilascuola : RT @messaggidivita: Vi sblocco un ricordo : i piagnistei del sudiciume di sinistra contro Sofia Goggia accusata di omofobia. - messaggidivita : Vi sblocco un ricordo : i piagnistei del sudiciume di sinistra contro Sofia Goggia accusata di omofobia. - LucaColucci1 : RT @goggiasofia: Sofia Goggia: 'Da bambina avevo un sogno' - Le Iene - liviocolombo1 : RT @LiaCapizzi: Il merito non è mio. È tutto di Sofia Goggia. Ci vuole coraggio nel raccontarsi senza maschere tra certezze e timori, tra f… -

... da autentica campionessa: dal monologo a Le Iene all'intervista rilasciata a Fabio Fazio , ospite di Che tempo che fa ,è un personaggio centrale nei palinsesti, nei titoli di stampa e ...vince la quarta coppa del mondo di discesa libera, la terza di fila - guarda LA CAMPIONESSA CON LE CICATRICI - Sul numero in edicola di Oggiè in copertina e mostra ...Estratto dell'articolo di Lia Capizzi per 'Oggi'- OGGI AIcune volte la mattina mi alzo dal letto e sento le ginocchia impastate, so che faticherò a fare le scale. Vivo con questa sensazione di dolore fisico alle gambe, martoriate da ...

Sofia Goggia rompe il silenzio sul flirt con Massimo Giletti. La replica è glaciale, ma non convince Virgilio Sport

Sofia Goggia e il presunto flirt con Massimo Giletti La replica di Goggia La stagione strepitosa della campionessa bergamasca Gli obiettivi verso le prossime Olimpiadi Sofia Goggia e il presunto flirt ...Venerdì 31 Marzo, 10:20 La partecipazione ai tricolori nella “sua” La Thuile per Federica Brignone, un bel po' di impegni a livello media, in particolare per Sofia Goggia, ma anche riposo per ...