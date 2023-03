SOCIAL CALCIO – Napoli, Osimhen infortunato: la reazione dei tifosi (Di venerdì 31 marzo 2023) SOCIAL CALCIO – Le reazioni dei tifosi del Napoli all’infortunio di Victor Osimhen che potrebbe fargli saltare la Champions Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha subito in infortunio muscolare al rientro dalla Nigeria. Il calciator salterà il Milan ed è a rischio anche per la sfida di Champions League. Ecco le reazioni dei tifosi sul web. Filtra ottimismo su #Osimhen. Dovrebbe poter recuperare dall'infortunio in tempo per giocare l'andata di @ChampionsLeague . pic.twitter.com/lycbxJfhKp— enrico varriale (@realvarriale) March 31, 2023 I tifosi del #Napoli stiano tranquilli. Ci sono #Simeone e #Raspadori. Non a caso quella azzurra è la squadra che ha conquistato più punti con ingressi ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 marzo 2023)– Le reazioni deidelall’infortunio di Victorche potrebbe fargli saltare la Champions Victor, attaccante del, ha subito in infortunio muscolare al rientro dalla Nigeria. Il calciator salterà il Milan ed è a rischio anche per la sfida di Champions League. Ecco le reazioni deisul web. Filtra ottimismo su #. Dovrebbe poter recuperare dall'infortunio in tempo per giocare l'andata di @ChampionsLeague . pic.twitter.com/lycbxJfhKp— enrico varriale (@realvarriale) March 31, 2023 Idel #stiano tranquilli. Ci sono #Simeone e #Raspadori. Non a caso quella azzurra è la squadra che ha conquistato più punti con ingressi ...

