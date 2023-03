Social ancora senza musica: intesa lontana tra Siae e Meta (Di venerdì 31 marzo 2023) Volano gli stracci tra Meta e Siae a pochi giorni dal tavolo convocato al Ministero della Cultura per cercare di ricomporre la lite che sta bloccando l’ascolto della musica italiana su Facebook e Instagram. Non è solo il governo a porsi come mediatore per cercare di riallacciare un dialogo che consenta alle due parti di L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 31 marzo 2023) Volano gli stracci traa pochi giorni dal tavolo convocato al Ministero della Cultura per cercare di ricomporre la lite che sta bloccando l’ascolto dellaitaliana su Facebook e Instagram. Non è solo il governo a porsi come mediatore per cercare di riallacciare un dialogo che consenta alle due parti di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Governance #Notizie Social ancora senza musica: intesa lontana tra Siae e Meta: Volano gli stracci tra Meta e Siae… - CalcioFinanza : Social ancora senza musica: intesa lontana tra Siae e Meta - Caterinax16 : RT @ektorcode: Non so ancora come faremo da martedì senza la ns??LOLITA??preferitaQuegli??meravigliosi??che ti guardano e che ti ipnotizzano da… - Lunetta2307 : RT @ektorcode: Non so ancora come faremo da martedì senza la ns??LOLITA??preferitaQuegli??meravigliosi??che ti guardano e che ti ipnotizzano da… - cloudecld_ : @furthermoooore Ci sta assolutamente però eviti di esporti cosi tanto sui social conoscendo tutto quelo che si puo… -