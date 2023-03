Smart Farm | in Campania la stalla per bufale a impatto zero per l’ambiente | la novità

(Di venerdì 31 marzo 2023) Una nuova linea tecnologica che parte dal benessere animale per offrire prodotti di alto livello qualitativo e di sicurezza, e che, proprio grazie ad un controllo degli animali e della loro alimentazione, riesce anche a diminuire l’ambientale dell’allevamento. È la mission del progetto Transfer, sperimentato dalla società agricola Lenza Lunga a Cancello ed Arnone, in provincia di Caserta. Tutto nasce dalla collaborazione tra Lenza Lunga, l’Università degli Studi di Napoli Federico II con il CeSMA (Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati), il dipartimento di Medicina Veterinaria e produzione animale della Federico II e la società Gematica, con il supporto di TecUp e Knowledge For Business. Come funziona laLa sinergia ha permesso di sperimentare una...

In Campania una smart farm per bufale a impatto zero su ambiente ... Agenzia askanews

