Smalling | niente Inter? Volontà di rinnovo con la Roma | lo scenario – CdS

Chris Smalling ha il contratto con la Roma in scadenza a giugno. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, nonostante diverse squadre interessate (fra cui l'Inter, ndr) la volontà del difensore è quella di continuare in giallorosso, con la Roma disposta ad accontentare il desiderio del difensore ex Manchester United. La trattativa è sulla base di un biennale: il difensore vuole lo stesso ingaggio percepito attualmente ed il club giallorosso è pronto ad avvicinarsi a 3,8 milioni netti più bonus.

