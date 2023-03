Sky TG24 Live In Napoli, al via la prima giornata dell'evento. DIRETTA (Di venerdì 31 marzo 2023) È iniziata la due giorni dell’evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane: il programma odierno, tra gli altri, prevede la presenza del magistrato della Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo Nino Di Matteo, del gruppo comico The Jackal e del calciatore Jakub Jankto Leggi su tg24.sky (Di venerdì 31 marzo 2023) È iniziata la due giorniche porta Skyfuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane: il programma odierno, tra gli altri, prevede la presenza del magistratoa Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo Nino Di Matteo, del gruppo comico The Jackal e del calciatore Jakub Jankto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Calvin Klein, la nuova campagna con Jung Kook dei BTS FOTO - SkyTG24 : L’economia russa inizia a crollare per le sanzioni. Anche Putin si dice preoccupato - SkyTG24 : Banche, ecco i maggiori rischi per gli istituti europei e quali sono quelli più esposti - SkyTG24 : Bambini in viaggio, cosa vedere in Giappone tra Tokio e Kyoto - SkyTG24 : Cicloturismo, 33 milioni di presenze nel 2022: l'identikit di chi viaggia in bici -