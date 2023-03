Skriniar bis | il PSG porta via un altro big dalla Serie A

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Inter, che fai con #Bastoni? C'è il rischio di uno Skriniar bis. E la Premier osserva - Cucciolina96251 : RT @corradone91: Il #Chelsea all'assalto di Onana, secondo @Gazzetta_it. Viene valutato 40mln circa dall'#Inter (pochi), il suo addio (si l… - corradone91 : Il #Chelsea all'assalto di Onana, secondo @Gazzetta_it. Viene valutato 40mln circa dall'#Inter (pochi), il suo addi… - fcin1908it : Il Chelsea vuole Onana: l’Inter chiede 40 mln. Sul tavolo il Lukaku bis e l’erede di Skriniar - 11contro11 : Rinnovo Bastoni: l'#Inter vuole evitare uno Skriniar-bis #Calciomercato #SerieA #11contro11 -

Inter, nodo rinnovo per Bastoni - L' Inter , dopo essere rimasto scottato dalla partenza di Milandirezione Parigi, starebbe fortemente rischiando di incappare nuovamente in una situazione analoga, legata stavolta al nome di Alessandro Bastoni . Stando a quanto riportato da ' La Gazzetta ...Il discorso non può essere frainteso, l'ombra di unoè troppo ingombrante e da viale della Liberazione non sono intenzionati a limare più di tanto l'offerta al rialzo. Bastoni può ...Prossimamente ci saranno nuovi aggiornamenti tra le parti, con l'area tecnica interista che proverà a trovare al più presto un'intesa per evitare un nuovo caso. Sulla conferma dell'esperto ...

Inter, che fai con Bastoni C'è il rischio di uno Skriniar bis. E la Premier osserva La Gazzetta dello Sport

Dopo aver conquistato il cuore dei tifosi con la super prestazione di Oporto, André Onana potrebbe già salutare l'Inter. Stando a quanto riferito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il c ...Il resto, invece, si decide tutto nel menu ricco dell’Inter al tavolo con Todd Boehly, l’uomo che sta ribaltando il Chelsea da capo a piedi: il presidente non è certo contrario a un prestito-bis di ...