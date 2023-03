Sit in a Roma contro il decreto Cutro: «Il governo vuole un esercito di irregolari senza diritti» (Di venerdì 31 marzo 2023) Sabato si sono riuniti all’Ex opg Je so’ pazzo di Napoli, erano più di 500, per discutere di Cutro e del decreto varato dal governo subito dopo (in via di first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 31 marzo 2023) Sabato si sono riuniti all’Ex opg Je so’ pazzo di Napoli, erano più di 500, per discutere die delvarato dalsubito dopo (in via di first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Non esclusa vendita Sanac a pezzi, possibile sit-in a Roma - Sardegna - Leggi tutto --> - AnsaSardegna : Non esclusa vendita Sanac a pezzi, possibile sit-in a Roma. Sindacati: 'Ora stato agitazione e subito incontro al M… - mixio74 : @JU29ROTEAM i club tifosi dovrebbero organizzare manifestazioni pacifiche e civili, un sit in a Roma e continuare con la #DisdettaDaznSky - f1marinacci : @gualtierieurope @BeppeSala @matteolepore @Antonio_Decaro @GaeManfredi @DarioNardella Sit in #arcobaleno ? SIT IN P… - f1marinacci : @gayit Sit in #arcobaleno ? SIT IN PER ZINGARI E ABUSIVI! Sit in per Termini! Sit in per Mondezza! Sit in per strad… -