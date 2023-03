Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giovannipelazzo : Resta comunque l'ottima prova del russo, che raggiunge la sua prima semifinale in un '1000' dall'Open del Canada 20… -

, quinto e ultimo top ten italiano della storia dopo Panatta, Barazzutti, Fognini e Berrettini, inizierà lunedì prossimo la settimana numero 23 all'interno del club .è stato top 10 dal ...... la comunicazioneè che non la gara non ricomincerà prima delle 18. Al rientro in campo, asembra non essere successo nulla. L'altoatesino si prende più turni in battuta e chiude sul ......MONTEPREMIe Ruusuvuori scenderanno in campo domani (mercoledì 29 marzo) . Il campo e l'orario sono da decretare. Gli organizzatori, infatti, devono ancora comunicare il programma...

Sinner, è ufficiale: da lunedì torna Top 10 Tiscali

L'eliminazione di Taylor Fritz ai quarti di Miami spalanca le porte dei top 10 all'altoatesino Jannik Sinner, il quale torna matematicamente nel club più esclusivo del mondo per la prima volta dal 2 ...Jannik Sinner prosegue la propria avventura in Florida ... In allenamento metto sempre in pratica tutte queste cose, ma devo ancora realizzarle negli incontri ufficiale, a volte bisogna rischiare un ...