Sinner di ritorno nella top 10 | come è destinata a cambiare la classifica Atp

(Di venerdì 31 marzo 2023) Non è stata una rincorsa lunghissima, anzi in molti la immaginavano ben più complessa e fatta di ostacoli. E invece no. Jannika fine marzo ha già raggiunto uno dei suoi obiettivi per il 2023, ...

Dopo la sconfitta di Taylor Fritz ad opera di Carlos Alcaraz, è arrivata anche la matematica conferma dell'atteso. In questo momento, nel ranking in tempo reale, è al numero 9, con

Dopo Indian Wells, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si affronteranno nuovamente in semifinale in un Masters 1000, questa volta a Miami (incontro stanotte a partire dalla una). Il tennista spagnolo - num