Sinner-Alcaraz, semifinali Master 1000 Miami: ultime e diretta TV (Di venerdì 31 marzo 2023) Se ne era parlato in apertura di questa possibilità che ora è divenuta pienamente reale. Alla fine Alcaraz e Sinner non hanno sbagliato un colpo e il loro percorso netto gli ha consentito di misurarsi in semifinale. Stanotte a partire dall'una di notte i due scenderanno sulle superfici dell'ATP di Miami per affrontarsi nel penultimo atto del torneo. Andiamo dunque a scoprire il programma e dove vedere in diretta l'incontro Sinner-Alcaraz. ATP Miami, stanotte c'è Sinner-Alcaraz (Credit foto – pagina Facebook Roland Garros)Sveglie puntate e pronte per il big match del giorno. Alcaraz e Sinner si sono ritrovati nella semifinale dell'ATP di Miami e il match avrà inizio all'una di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : MAMMA MIA SINNER, SEI IN SEMIFINALE ???? Jannik supera agilmente il finlandese Ruusuvuori in due set ed affronterà i… - WeAreTennisITA : INARRESTABILE SINNER ?????? Jannik domina in maniera schiacciante Emil Ruusuvuori, costretto a giocare come non può fa… - angelomangiante : Jannik #Sinner è il settimo giocatore a raggiungere le semifinali a Indian Wells e Miami nella stessa stagione prim… - MercRF : RT @lorenzofares: Ci risiamo? Ci risiamo! Carlos #Alcaraz ???? vs Jannik #Sinner ???? Il grande dualismo anche in SF al #MiamiOpen ?? Appunta… - Spina14_acm : @lu___01 A me Sinner piace molto, ma Alcaraz di più -