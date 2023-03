Sinner-Alcaraz orario e tv oggi, ATP Miami 2023: quando inizia, programma, streaming (Di venerdì 31 marzo 2023) L’appuntamento è per la nottata tra venerdì 31 marzo e sabato 1° aprile. Non prima delle 01.00 italiane, infatti, Jannik Sinner scenderà in campo a Miami e affronterà nella semifinale del Masters1000 della Florida lo spagnolo Carlos Alcaraz, n.1 del mondo e vincitore di questo torneo l’anno passato. La sfida che tutti aspettavano, ricordando gli spettacolari precedenti e anche un po’ quelli che sono i significati di questo confronto tra due grandi realtà della nuova generazione del tennis mondiale. Sinner arriva all’appuntamento con la voglia di far bene e di prendersi una rivincita, dopo aver già affrontato Alcaraz nella semifinale del Masters1000 di Indian Wells. Una sconfitta per 7-6 (4) 6-3 in quella circostanza, nella quale l’iberico si dimostrò superiore nei momenti più importanti. Indubbiamente, ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) L’appuntamento è per la nottata tra venerdì 31 marzo e sabato 1° aprile. Non prima delle 01.00 italiane, infatti, Jannikscenderà in campo ae affronterà nella semifinale del Masters1000 della Florida lo spagnolo Carlos, n.1 del mondo e vincitore di questo torneo l’anno passato. La sfida che tutti aspettavano, ricordando gli spettacolari precedenti e anche un po’ quelli che sono i significati di questo confronto tra due grandi realtà della nuova generazione del tennis mondiale.arriva all’appuntamento con la voglia di far bene e di prendersi una rivincita, dopo aver già affrontatonella semifinale del Masters1000 di Indian Wells. Una sconfitta per 7-6 (4) 6-3 in quella circostanza, nella quale l’iberico si dimostrò superiore nei momenti più importanti. Indubbiamente, ...

