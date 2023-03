Sinner-Alcaraz, le quote per le scommesse: bookmakers schierati, il successo di Jannik vale il doppio (Di venerdì 31 marzo 2023) Jannik Sinner partirà sfavorito, secondo i pronostici della vigilia, contro Carlos Alcaraz nella semifinale del Masters 1000 di Miami. I bookmakers sono stati molto chiari in vista del match in programma questa notte (non prima delle ore 01.00 italiane) sul cemento statunitense. Il successo dello spagnolo è infatti quotato a 1.40 (se si giocano 10 euro se ne possono vincere 14), mentre l’affermazione dell’altoatesino è quotata a 2.85 (una puntata da 10 euro può premiare 28,5 euro). Una differenza marcata nei valori assegnati dagli allibratori per il risultato del confronto tra l’azzurro (tornato nella top-10 del ranking) e il numero 1 al mondo. Jannik Sinner punta al successo per continuare a inseguire il sesto posto del ranking ATP, che agguanterebbe ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023)partirà sfavorito, secondo i pronostici della vigilia, contro Carlosnella semifinale del Masters 1000 di Miami. Isono stati molto chiari in vista del match in programma questa notte (non prima delle ore 01.00 italiane) sul cemento statunitense. Ildello spagnolo è infatti quotato a 1.40 (se si giocano 10 euro se ne possono vincere 14), mentre l’affermazione dell’altoatesino è quotata a 2.85 (una puntata da 10 euro può premiare 28,5 euro). Una differenza marcata nei valori assegnati dagli allibratori per il risultato del confronto tra l’azzurro (tornato nella top-10 del ranking) e il numero 1 al mondo.punta alper continuare a inseguire il sesto posto del ranking ATP, che agguanterebbe ...

