Sinner-Alcaraz in tv: data, orario, canale e diretta streaming semifinale Masters 1000 Miami 2023 (Di venerdì 31 marzo 2023) Jannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz nella semifinale del Masters 1000 di Miami, torneo in programma dal 22 marzo al 2 aprile. La Florida porta bene al tennista azzurro, che dopo la finale di due anni fa torna tra i migliori quattro. Decisivo il successo ai danni di Ruusuvuori, arrivato senza grosse difficoltà ma con una lunga interruzione per pioggia non facile da gestire. Sinner si è dunque qualificato per le semifinali, riuscendo a dar seguito ai bei successi dei giorni precedenti contro Djere, Dimitrov e Rublev. L'asticella ora si alza dato che sulla strada dell'azzurro ci sarà un top 10, anche se visto il livello di tennis che sta esprimendo sono gli avversari che farebbero bene a temere Jannik. A contendere al talento altoatesino l'accesso in finale sarà – ...

