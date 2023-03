Simone Inzaghi: “C’è bisogno di tutti, servirà l’Inter migliore” (Di venerdì 31 marzo 2023) Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia della gara di campionato contro la Fiorentina. “Ci sará bisogno di tutti, sicuramente abbiamo perso Calhanoglu e mancherá anche Skriniar e probabilmente anche Dimarco. Cercheremo di recuperare al più presto tutti gli infortunati. Bastoni e Gosens sono recuperati, Brozovic e Asllani sono tornati al meglio dopo gli impegni con le rispettive Nazionali. servirà l’Inter migliore, abbiamo tantissima voglia di fare bene davanti al nostro pubblico. Troviamo un avversario in forma, molto motivato”. Il tecnico nerazzurro ha poi concluso: “Lukaku è tornato, in Nazionale ha fatto diversi gol, sono fiducioso”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023)ha parlato alla vigilia della gara di campionato contro la Fiorentina. “Ci sarádi, sicuramente abbiamo perso Calhanoglu e mancherá anche Skriniar e probabilmente anche Dimarco. Cercheremo di recuperare al più prestogli infortunati. Bastoni e Gosens sono recuperati, Brozovic e Asllani sono tornati al meglio dopo gli impegni con le rispettive Nazionali., abbiamo tantissima voglia di fare bene davanti al nostro pubblico. Troviamo un avversario in forma, molto motivato”. Il tecnico nerazzurro ha poi concluso: “Lukaku è tornato, in Nazionale ha fatto diversi gol, sono fiducioso”. SportFace.

