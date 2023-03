Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi presto sposi? “Sì al matrimonio, no alla volgarità del GF Vip”, l’indiscrezione (Di venerdì 31 marzo 2023) Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sarebbero pronti a comPiere il grande passo, stando a quanto riportato recentemente dal magazine Vero. I due sono una coppia da ormai oltre vent’anni e, dal loro amore, sono nati i figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, rispettivamente nel 2010 e nel 2015. Per l’ad di Mediaset, già padre … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 31 marzo 2023)sarebbero pronti a come il grande passo, stando a quanto riportato recentemente dal magazine Vero. I due sono una coppia da ormai oltre vent’anni e, dal loro amore, sono nati i figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, rispettivamente nel 2010 e nel 2015. Per l’ad di Mediaset, già padre … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi pronti al matrimonio? Ecco cosa dicono i rumors - iperesilienza : bo ho sognato di essere con santippe a casa di manila nazzaro e poi boom in un supermercato in america dove mentre… - infoitcultura : “Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi si sposano”: le ultime indiscrezioni - infoitcultura : «Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin: sì al matrimonio, no alla volgarità del GfVip». Il retroscena - infoitcultura : Silvia Toffanin, matrimonio in vista con Pier Silvio Berlusconi? L'ultima indiscrezione -