Silenzio per favore: a Miami c'è la rivincita tra Sinner e Alcaraz (Di venerdì 31 marzo 2023) Novak Djokovic non ha potuto mettere piede negli Stati Uniti per via delle vecchie grane relative al mancato vaccino contro il Covid-19. Rafael Nadal è fermo ai box dallo scorso gennaio a causa dello strappo muscolare rimediato al secondo turno degli Australian Open nel match perso in tre set contro l'americano Mackenzie McDonald. Roger Federer si è ufficialmente ritirato lo scorso settembre a Londra in occasione della Laver Cup. Eppure nel mondo del tennis le masse si sono nuovamente schierate in nome di una rivalità. Nelle case, sulle tribune e tra gli addetti ai lavori è tornata a manifestarsi quell'attesa spasmodica nei confronti di una partita. Il merito è di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, di nuovo avversari nella semifinale di un Masters 1000 dopo il successo in due set dell'allievo di Ferrero ad Indian Wells dodici giorni fa. Dal deserto ...

