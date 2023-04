Silent Bob & Sick Budd raccontano ‘Habitat cielo’ | «È la musica a darci un’identità»

(Di venerdì 31 marzo 2023) Sollevare lo sguardo da terra e alzare gli occhi al cielo: è questo il movimento, fisico ed emotivo, che ci invita a fare il nuovo album diBob. Dopo il successo virale di ‘Piano B’ e ‘Piove ancora’, i due artisti tornano con(Bullz Records / Believe Artist Services), dodici brani inediti che confermano la sintonia tra la penna urban di Edoardo e la produzione firmata da Jacopo (questi i loro veri nomi). Qual è stato il punto di partenza di questo nuovo tracciatole che èBob Cercavamo nuove influenze e il processo di scrittura inizialmente è stato difficile, abbiamo proprio avuto un blocco di entrambi. Tante cose ci sembravano non funzionare come ...

Elettraaaaaaaaa- Sick Budd - Voto 6,30 - Un racconto intimo, intenso e delicato al tempo stesso, il tutto costruito su un pop - urban ben composto. Wako - Voto 6,25 - Il racconto di ...

