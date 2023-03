Signorini chiama Tavassi e lo rimprovera: “Ti sei lasciato andare ad una serie di parole che non si devono dire. Vogliamo portare…” (Di venerdì 31 marzo 2023) Due notti fa nella casa del Gf Vip è stato criticato sul web il comportamento di Edoardo Tavassi che nel van, si è scagliata contro Micol Incorvaia definendola “sfigata di me**a“, tanto da mandare in tendenza su Twitter l’hashtag #FuoriTavassi. Oggi pomeriggio è stato l’ultimo daytime del reality prima della finale prevista per lunedì 3 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Anticipazioni Gf Vip 7, svelato il cast completo che varcherà la porta rossa Gf Vip 7 Anticipazioni 7 novembre, Sorpresa per un concorrente. Liti con le new entry Nella notte duro scontro Tavassi-Antonella. “Si vede che sei finta…” “Io sono l’unica che dice…” Poi l’insulto a Giaele (VIDEO) Gf Vip Anticipazioni, arriva un provvedimento? Liti ed esito ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Due notti fa nella casa del Gf Vip è stato criticato sul web il comportamento di Edoardoche nel van, si è scagliata contro Micol Incorvaia definendola “sfigata di me**a“, tanto da min tendenza su Twitter l’hashtag #Fuori. Oggi pomeriggio è stato l’ultimo daytime del reality prima della finale prevista per lunedì 3 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Anticipazioni Gf Vip 7, svelato il cast completo che varcherà la porta rossa Gf Vip 7 Anticipazioni 7 novembre, Sorpresa per un concorrente. Liti con le new entry Nella notte duro scontro-Antonella. “Si vede che sei finta…” “Io sono l’unica che dice…” Poi l’insulto a Giaele (VIDEO) Gf Vip Anticipazioni, arriva un provvedimento? Liti ed esito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Parpiglia : RT @BITCHYFit: Signorini chiama al telefono Tavassi e lo sgrida per quanto successo al Grande Fratello Vip - popmusic_lovers : RT @BITCHYFit: Signorini chiama al telefono Tavassi e lo sgrida per quanto successo al Grande Fratello Vip - BITCHYFit : Signorini chiama al telefono Tavassi e lo sgrida per quanto successo al Grande Fratello Vip - ElenaLelli75 : @its_Cazzimmosa Beh Signorini chiama anche Reina Oriana ?? di cosa stiamo parlando in fondo? ?????? - Vi01595662Paola : @aryavlana Ma perché lei stessa quando sente dire da signorini rapporto ritrovato non potrebbe spiegare che invece… -