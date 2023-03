Si vota in Friuli Venezia Giulia, secondo test elettorale per la maggioranza (Di venerdì 31 marzo 2023) AGI - secondo test elettorale per il centrodestra. Dopo le Regionali di Lombardia e Lazio, nella prima metà di febbraio, la nuova 'prova' della coalizione di governo si svolge domenica e lunedì in Friuli Venezia Giulia, dove si vota per la presidenza della Regione, per il sindaco di Udine e di altri 23 Comuni. In una Regione dove il centrodestra ha sfiorato il 50% alle scorse politiche (49,9%), i rapporti di forza tra i tre principali partiti della coalizione sono destinati a essere ribaltati rispetto alle Regionali del 2018, come avvenuto già in Lombardia a febbraio. Il 29 aprile di cinque anni fa, la Lega era nel pieno della trattativa per la formazione del governo insieme al Movimento 5 stelle e la foto della 'reunion' di Trieste con le altre forze del centrodestra ... Leggi su agi (Di venerdì 31 marzo 2023) AGI -per il centrodestra. Dopo le Regionali di Lombardia e Lazio, nella prima metà di febbraio, la nuova 'prova' della coalizione di governo si svolge domenica e lunedì in, dove siper la presidenza della Regione, per il sindaco di Udine e di altri 23 Comuni. In una Regione dove il centrodestra ha sfiorato il 50% alle scorse politiche (49,9%), i rapporti di forza tra i tre principali partiti della coalizione sono destinati a essere ribaltati rispetto alle Regionali del 2018, come avvenuto già in Lombardia a febbraio. Il 29 aprile di cinque anni fa, la Lega era nel pieno della trattativa per la formazione del governo insieme al Movimento 5 stelle e la foto della 'reunion' di Trieste con le altre forze del centrodestra ...

