(Di venerdì 31 marzo 2023) Candore, sfarzo, eleganza, contemporaneità. A Milano sta per arrivare Sì, la manifestazione imperdibile per scoprire tutti i trend e le novità dell’universocontemporaneo. Sì: tutte le novità dalguarda le foto Sì, la fashion week della modaDal 14 al 17 aprile il centro congressi Allianz MiCo di Milano ospita l’appuntamento più atteso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PanoramaSposi : La stilista @epolignano vive ogni giorno in prima persona il laboratorio sartoriale: qui tradizione e innovazione… - Sisposaitalia : La stilista @epolignano vive ogni giorno in prima persona il laboratorio sartoriale: qui tradizione e innovazione… - PanoramaSposi : Eleganza, ricercatezza e stile, si uniscono sotto il marchio #DiamondCouture firmati da Pietro Demita e Silvana Per… - Sisposaitalia : Eleganza, ricercatezza e stile, si uniscono sotto il marchio #DiamondCouture firmati da Pietro Demita e Silvana Per… - RosalbaRadica : L’evoluzione della Moda Bridal secondo @MysecretSposa a @Sisposaitalia Collezioni 2023. #MysecretSposa #bridallook… -

La stilista Chiara Boni, con la sua linea La Petite Robe, sarà ospite della prossima edizione di Sì, in programma dal 14 al 17 aprile prossimo a Milano (Allianz MiCo). La stilista per la prima volta prende parte a una manifestazione di settore nella quale presenterà un'...La stilista Chiara Boni, con la sua linea La Petite Robe, sarà ospite della prossima edizione di Sì, in programma dal 14 al 17 aprile prossimo a Milano (Allianz MiCo). La stilista per la prima volta prende parte a una manifestazione di settore nella quale presenterà un'...

Sì SposaItalia Collezioni 2023: torna l'appuntamento più importante del mondo bridal Io Donna

I dati parlano chiaro, anche economici, il matrimonio, quello classico in abito bianco e completo da cerimonia punto di riferimento. Lo confermano anche le nozze tra personaggi famosi più recenti. E p ...Milano torna ad avere una fiera dedicata alle pre-collezioni. Dopo le edizioni, dal 2012 al 2014, di Milano Moda Pre-Collezioni (organizzate ...