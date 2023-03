Si sente male mentre fa jogging | morto 39enne

(Di venerdì 31 marzo 2023) Una giornata come tante finita in tragedia. Undi Santa Giustina in Colle (Padova), A.B., si è sentitofacevaed è. È accaduto giovedì pomeriggio intorno alle 18,30. Lo riporta...

Si sente male mentre fa jogging sull'argine del Muson e muore PadovaOggi

Lascia moglie e tre figlie. Animatore, volontario in diverse associazioni culturali, era stato lo speaker del Carnevale in notturna di Cadoneghe. Sabato i funerali ...