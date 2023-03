“Si parte”. Isola dei Famosi 2023, data d’inizio ufficiale e cast bomba per la nuova edizione (Di venerdì 31 marzo 2023) Isola dei Famosi 2023, sale l’attesa per la nuova stagione: nelle ultime ore sono iniziate ad arrivare indiscrezioni (e conferme) su data di inizio, cast e concorrenti. Al timone, confermata, Ilary Blasi: l’ormai ex moglie di Francesco Totti che nelle ultime ore pare sia stata presa di mira proprio dal Pupone. Secondo la stampa specializzata infatti l’ex numero 10 della Roma non avrebbe gradito alcune uscite della Blasi, su tutte le foto che ritraggono Isabel con Bastian, suo nuovo compagno. Un compagno con il quale le cose vanno a gonfie vele. E che, di più, le sta dando nuova energia per raccogliere con forza le nuove stime professionali. L’Isola dei Famosi 2023 sarà uno spartiacque per lei e, qualcuno dice, anche ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 31 marzo 2023)dei, sale l’attesa per lastagione: nelle ultime ore sono iniziate ad arrivare indiscrezioni (e conferme) sudi inizio,e concorrenti. Al timone, confermata, Ilary Blasi: l’ormai ex moglie di Francesco Totti che nelle ultime ore pare sia stata presa di mira proprio dal Pupone. Secondo la stampa specializzata infatti l’ex numero 10 della Roma non avrebbe gradito alcune uscite della Blasi, su tutte le foto che ritraggono Isabel con Bastian, suo nuovo compagno. Un compagno con il quale le cose vanno a gonfie vele. E che, di più, le sta dandoenergia per raccogliere con forza le nuove stime professionali. L’deisarà uno spartiacque per lei e, qualcuno dice, anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gialak : Ma quando parte per l’isola dei famosi?#lariachetira - blhackrose : Va bene che abito in Sicilia ma porca miseria quest’anno uno non si può organizzare un viaggetto per le ferie perch… - massidanu : @BarbaraPivaPsic Quando ero piccolo quella era la zona divertimento, giostre da un lato, si chiamavano le Varesine,… - Saramarasaa : RT @LadyOscarBlonde: #Tavassi all'isola mi era anche simpatico. Al #Gfvip mi è andato completamente in disgrazia tra bugie, odio e attacchi… - fuscomarina : @Marcolallolives Ero in movimento e ho scritto malissimo Comunque voleva dire che la componente sfiga può colpire o… -