Si cala dal ponte del Morla per recuperare lo zaino e si frattura la gamba: trasportato in ospedale (Di venerdì 31 marzo 2023) Bergamo. Lo zaino, non è ben chiaro come, gli sarebbe caduto sotto il ponte del fiume Morla, all’altezza di via Borgo Palazzo a Bergamo. Un uomo di origine straniera, sui sessant’anni di età, ha tentato di recuperarlo, ma le scalette che ha percorso erano scivolose, a quanto pare per la presenza di muschio. È quindi caduto da un’altezza di un paio di metri, procurandosi una frattura esposta alla gamba. L’allarme è scattato intorno alle 15,30 di venerdì (31 marzo). L’uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco di Bergamo con il verricello. Era cosciente, ma ha perso molto sangue. La Polizia di Stato ha invece momentaneamente chiuso la strada all’altezza del ponte, per favorire le operazioni di recupero. Il sessantenne è stato trasportato in codice giallo ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 31 marzo 2023) Bergamo. Lo, non è ben chiaro come, gli sarebbe caduto sotto ildel fiume, all’altezza di via Borgo Palazzo a Bergamo. Un uomo di origine straniera, sui sessant’anni di età, ha tentato di recuperarlo, ma le scalette che ha percorso erano scivolose, a quanto pare per la presenza di muschio. È quindi caduto da un’altezza di un paio di metri, procurandosi unaesposta alla. L’allarme è scattato intorno alle 15,30 di venerdì (31 marzo). L’uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco di Bergamo con il verricello. Era cosciente, ma ha perso molto sangue. La Polizia di Stato ha invece momentaneamente chiuso la strada all’altezza del, per favorire le operazioni di recupero. Il sessantenne è statoin codice giallo ...

