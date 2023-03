Shawn Michaels | “Ecco a che punto siamo con NXT Europe”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 31 marzo 2023) Nell’agosto del 2022, la WWE ha annunciato che NXT UK sarebbe stato sospeso per prepararsi a lanciare NXTnel 2023. Triple H ha recentemente dichiarato che ulteriori informazioni su NXTsaranno condivise nell’estate del 2023. Il popolo del wrestling, però, non è famoso per la sua pazienza, dunque durante gli incontri con la stampa per il weekend di WrestleMania, sono state fatte alcune domande asui piani per NXT. Lavori in corso per NXTHBK, che sostanzialmente dirige tutto il settore di sviluppo della WWE, ha spiegato: “Per quanto ne so, nessun piano è cambiato. Mi risulta che tutto sia in preparazione. Ad essere onesti, non so mai cosa dovrei dire su queste cose e cosa non dovrei dire. So che è ancora un work in progress e che, ...