Settore giovanile: programma gare (Di venerdì 31 marzo 2023) Si comunicano di seguito gli impegni del Settore giovanile granata per il prossimo fine settimana. Campionato Primavera 2 Girone B – 24^ Giornata Sabato 1 Aprile 2023 ore 16:00 – Campo “Volpe”, Salerno. Salernitana – Perugia Campionato Under 17 Girone C – 24^ Giornata Domenica 2 Aprile 2023 ore 11:00 – Campo “Kick Off”, Cavallino (LE). Lecce – Salernitana Campionato Under 16 Girone D – 17^ Giornata Domenica 2 Aprile 2023 ore 12:45 – Campo “Volpe”, Salerno. Salernitana – Reggina Campionato Under 15 Girone D – 17^ Giornata Domenica 2 Aprile 2023 ore 10:30 – Campo “Volpe”, Salerno. Salernitana – Reggina Campionato Giovanissimi Provinciali Under 15 Girone B – 22^ Giornata Venerdì 31 Marzo 2023 ore 17:00 – Campo “Volpe”, Salerno. Salernitana U14 – Alba Cavese Campionato Serie C Femminile Girone C – 23^ Giornata Domenica 2 Aprile 2023 ore 15:30 – Campo ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Si comunicano di seguito gli impegni delgranata per il prossimo fine settimana. Campionato Primavera 2 Girone B – 24^ Giornata Sabato 1 Aprile 2023 ore 16:00 – Campo “Volpe”, Salerno. Salernitana – Perugia Campionato Under 17 Girone C – 24^ Giornata Domenica 2 Aprile 2023 ore 11:00 – Campo “Kick Off”, Cavallino (LE). Lecce – Salernitana Campionato Under 16 Girone D – 17^ Giornata Domenica 2 Aprile 2023 ore 12:45 – Campo “Volpe”, Salerno. Salernitana – Reggina Campionato Under 15 Girone D – 17^ Giornata Domenica 2 Aprile 2023 ore 10:30 – Campo “Volpe”, Salerno. Salernitana – Reggina Campionato Giovanissimi Provinciali Under 15 Girone B – 22^ Giornata Venerdì 31 Marzo 2023 ore 17:00 – Campo “Volpe”, Salerno. Salernitana U14 – Alba Cavese Campionato Serie C Femminile Girone C – 23^ Giornata Domenica 2 Aprile 2023 ore 15:30 – Campo ...

