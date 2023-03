Serve una tregua "senza precondizioni". Lukashenko avverte: "Se l'Ucraina contrattacca, la Russia userà armi spaventose" (Di venerdì 31 marzo 2023) Il Cremlino commenta: "Per la Russia non cambia nulla e l'operazione militare speciale continua". Putin chiama altri 147mila coscritti per la primavera, ma dallo Stato maggiore russo negano che ci siano piani per una seconda mobilitazione Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 31 marzo 2023) Il Cremlino commenta: "Per lanon cambia nulla e l'operazione militare speciale continua". Putin chiama altri 147mila coscritti per la primavera, ma dallo Stato maggiore russo negano che ci siano piani per una seconda mobilitazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amendolaenzo : Basta. Ogni giorno veline sul PNRR. Non si sa nulla di quello che accade ai singoli progetti. Non c'è trasparenza.… - putino : Le barzellette delle 00:30 di notte. Nikolai Patrushev che avvisa la democrazia americana di essere una presa in gi… - HSkelsen : E come fate a fermare la libera circolazione di una merce nello spazio europeo? Chi vorrà potrà comprarla da altri… - MCristinaLanzi1 : @TheMusaSays Ognuno ha i suoi tempi. Io ad un certo punto, dopo una storia di 8 anni, ho detto basta. Ci è voluto 1… - UilER_BO : RT @UILofficial: Serve una grande discussione trasparente in Parlamento sul PNRR anche, e soprattutto, con le parti sociali. Chiediamo subi… -