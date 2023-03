Serra torna in campo, il CorSport: come fa Rocchi a non capire che ha danneggiato l’intera categoria? (Di venerdì 31 marzo 2023) Sul Corriere dello Sport Edmondo Pinna scrive del ritorno in campo dell’arbitro Serra, quello della lite con José Mourinho a bordo campo durante Cremonese-Roma. Domani Serra arbitrerà Venezia-Como, mentre si attende ancora il giudizio della Procura Figc. Pinna scrive: “Ci sono delle regole, dicono. Se non ci sono motivi, se la Procura non chiude il cerchio (deferimento o archiviazione) non possiamo tenerlo fermo, dicono. E dunque le regole (anche questa, che pure non è scritta) vanno rispettate, figuratevi se non lo fanno quelli che devono applicarle. Ma vedere Marco Serra, l’arbitro che litigò – mani in tasca, eh?! – con Mourinho un mese fa in Cremonese-Roma (28 febbraio) e che ieri non è tornato nella sua area (pardon, casa) nel torinese ma era a Coverciano al raduno degli arbitri ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 31 marzo 2023) Sul Corriere dello Sport Edmondo Pinna scrive del ritorno indell’arbitro, quello della lite con José Mourinho a bordodurante Cremonese-Roma. Domaniarbitrerà Venezia-Como, mentre si attende ancora il giudizio della Procura Figc. Pinna scrive: “Ci sono delle regole, dicono. Se non ci sono motivi, se la Procura non chiude il cerchio (deferimento o archiviazione) non possiamo tenerlo fermo, dicono. E dunque le regole (anche questa, che pure non è scritta) vanno rispettate, figuratevi se non lo fanno quelli che devono applicarle. Ma vedere Marco, l’arbitro che litigò – mani in tasca, eh?! – con Mourinho un mese fa in Cremonese-Roma (28 febbraio) e che ieri non èto nella sua area (pardon, casa) nel torinese ma era a Coverciano al raduno degli arbitri ...

