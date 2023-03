Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Serie B, Bari-Benevento: i pugliesi cercano punti promozione, Stellone a caccia della prima vittoria esterna: Bari… - skillandbet : ???? Pronostici Serie B - 31a Giornata ? ?? - psb_original : Bari, Mignani: 'Ci mancano gol da palla inattiva. Abbiamo bisogno di punti quanto il Benevento' #SerieB - psb_original : Bari, Mignani: 'Ci mancano gol da palla inattiva. Abbiamo bisogno di punti quanto loro' #SerieB - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE B - Bari-Benevento, in quota i padroni di casa cercano punti promozione, Stellone a caccia della prima vittoria e… -

Commenta per primoe Benevento si sfidano nella 31esima giornata diB . Due squadre con situazioni di classifica completamente opposte: i pugliesi sono infatti in piena zona playoff mentre i campani sono ...Torna il CampionatoD dopo la sosta per gli impegni della Rappresentativa che ha ben figurato alla Viareggio Cup . ... Girone H: Brindisi - Fasano (Palumbo di), Casarano - Molfetta (Zoppi di ...- Benevento 1 (ore 16.15) Match valido per la trentunesima giornata diB. I Galletti, prima della sosta per gli impegni delle Nazionali, avevano perso di misura sul campo della Ternana. ...

Bari, che affluenza al San Nicola: nella top 10 nelle Serie B d’Europa Tuttosport

Il SPAL affronta il Ternana sabato 01 aprile 2023 alle ore 14.00 per il match valido per la 31° giornata di Serie B 2022-2023. Nell'ultimo turno di campionato disputato (30° giornata), il Ternana ha ...Cagliari-Sudtirol si affrontano in Serie B per la 2° volta ... in trasferta contro il Pisa lunedì 10 aprile 2023 alle 21.00 mentre il Sudtirol sfiderà il Bari in casa lunedì 10 aprile 2023 alle ore 21 ...