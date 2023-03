Serie B 2022/2023: il Genoa vince ancora, Coda condanna la Reggina all’ennesima sconfitta (Di venerdì 31 marzo 2023) Basta un gol del solito Massimo Coda al Genoa per vincere contro la Reggina nell’anticipo della trentunesima giornata di Serie B 2022/2023, facendo così un altro passettino verso la promozione diretta, aspettando i risultati delle rivali dirette di domani: stanotte è -3 dal Frosinone e +8 sul Sudtirol. Non lo è più da un pezzo la squadra amaranto, flop dell’anno nuovo con appena sei punti conquistati e una pioggia di sconfitte. A questo punto, è a rischio persino la zona playoff che nel girone di andata pareva in ghiaccio. Nel primo tempo poche emozioni nella prima mezzora, con un gioco continuamente spezzettato da errori di misura e perdite di tempo, nonostante il metro abbastanza all’inglese di Aureliano. L’episodio che risulterà decisivo arriva al minuto 37, quando ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023) Basta un gol del solito Massimoalperre contro lanell’anticipo della trentunesima giornata di, facendo così un altro passettino verso la promozione diretta, aspettando i risultati delle rivali dirette di domani: stanotte è -3 dal Frosinone e +8 sul Sudtirol. Non lo è più da un pezzo la squadra amaranto, flop dell’anno nuovo con appena sei punti conquistati e una pioggia di sconfitte. A questo punto, è a rischio persino la zona playoff che nel girone di andata pareva in ghiaccio. Nel primo tempo poche emozioni nella prima mezzora, con un gioco continuamente spezzettato da errori di misura e perdite di tempo, nonostante il metro abbastanza all’inglese di Aureliano. L’episodio che risulterà decisivo arriva al minuto 37, quando ...

